Alstom : AG mixte le 8 juillet

Alstom : AG mixte le 8 juillet









Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Les actionnaires d'Alstom sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se tiendra sur première convocation le 8 juillet 2020 à 14h00 hors la présence des actionnaires au siège social de la Société, 48 rue Albert Dhalenne - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine. Dans le contexte sanitaire actuel, il a été décidé que l'assemblée générale se tiendrait exceptionnellement à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'assemblée générale sera diffusée en direct et dans son intégralité sur le site Internet d'Alstom. Les actionnaires ne pourront pas demander de carte d'admission et sont par conséquent encouragés à voter soit par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, soit par correspondance via le formulaire de vote papier, ou à donner pouvoir au Président de l'assemblée ou une procuration à un tiers pour voter.