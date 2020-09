Alstom : accord définitif pour la reprise de Bombardier Transport sur la base d'une VE de 7,15 MdsE

(Boursier.com) — Bombardier et Alstom ont signé une entente d'achat et de vente (EAV) définitive en vue de la cession au groupe français de l'activité Transport de Bombardier. Selon les termes de l'accord révisé, Bombardier et la Caisse de dépôt et placement du Québec vendront leur participation dans Bombardier Transport à Alstom sur la base d'une valeur d'entreprise de 8,4 milliards de dollars (7,15 MdsE) reflétant une réduction de prix de 350 M$ (300 ME) sur le prix annoncé antérieurement dans le protocole d'accord, laquelle est compensée par l'incidence d'un taux de change plus favorable.

D'après la performance opérationnelle actuelle de Bombardier Transport et les conditions de marché, le produit total attendu déduction faite des éléments assimilables à de la dette, du passif transféré et des ajustements post-clôture estimés est de 6,2 Mds$, selon le bas de la fourchette convenue dans l'EAV. Après déduction de la participation de la Caisse de 2,2 Mds$, Bombardier s'attend à recevoir un produit net d'environ 4,0 Mds$. Ce montant inclut 585 M$ (500 ME) en actions d'Alstom pour un prix de souscription fixe de 47,50 euros par action, lesquelles pourront être monétisées après une période de blocage de trois mois postérieure à la clôture.

Avec les approbations réglementaires de plusieurs autorités, y compris la Commission européenne, la clôture de l'opération devrait désormais se réaliser au cours du premier trimestre de 2021, sous réserve de l'achèvement des examens réglementaires restants et des autres conditions habituelles de clôture, ainsi que de l'approbation des actionnaires d'Alstom lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires du 29 octobre 2020.