Alstom : accord avec Saudi Railway Company pour développer des trains à hydrogène

(Boursier.com) — Alstom perd encore 1,5% à 18,5 euros, dans le rouge pour la septième séance consécutive. Le groupe ferroviaire a signé avec Saudi Railway Company un protocole d'accord pour développer des solutions de trains à hydrogène adaptées à l'Arabie saoudite.

"L'objectif est d'explorer les opportunités pour l'avenir de la mobilité durable en Arabie saoudite et de travailler activement au développement et à la mise en oeuvre de solutions liées à l'infrastructure et aux capacités ferroviaires alignées sur le plan Vision 2030". Avec ce protocole d'accord, Alstom réaffirme son objectif de créer des champions mondiaux de la mobilité ancrés en Arabie saoudite et d'établir un partenariat durable avec Saudi Arabian Railways. Aucun détail financier n'a été communiqué.

Alstom est arrivé en Arabie Saoudite en 1951, lorsqu'il a installé la première turbine à gaz. Depuis lors, le leader mondial de la mobilité est devenu un contributeur clé à l'avancement de l'infrastructure de transport de la région. A ce jour, l'entreprise reste l'un des principaux fournisseurs de solutions de mobilité durable dans le Royaume grâce à son investissement dans les systèmes de transport ferroviaire.