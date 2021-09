Alstom accompagne Sydney dans la digitalisation des trains

(Boursier.com) — Alstom a décroché deux contrats auprès de l'autorité des transports de la Nouvelle-Galles-du-Sud (TfNSW) et de l'opérateur des trains de banlieue de Sydney (Sydney Trains) pour la conception, la livraison et la maintenance du système de signalisation à la voie ETCS (système européen de contrôle des trains) niveau 2. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation du réseau ferroviaire 'More Trains, More Services' - Digital Systems Program, mené par l'État. Représentant plus de 18.000 kilomètres de voies équipées au sol dans le monde, les systèmes de signalisation Atlas et Smartlock d'Alstom entreront en service entre Bondi Junction et Erskineville sur le réseau des trains de banlieue de Sydney au titre d'un accord-cadre de 20 ans qui débutera courant 2021. Cette première étape ouvrira la voie à une future mise en service uniforme du système sur tout le réseau.

Le Digital Systems Program remplacera le système de signalisation et de contrôle des trains actuel du réseau des trains de banlieue de Sydney par des solutions de mobilité intelligente de pointe et internationalement reconnues. Créé à l'origine pour harmoniser le trafic ferroviaire transfrontalier, l'ECTS niveau 2 permettra d'accroître la vitesse, la ponctualité et la capacité des trains, et ce en toute sécurité.