Alstom : accélère !

(Boursier.com) — A la peine en Bourse au cours des douze derniers mois, Alstom s'offre une hausse de plus de 4% à 11,8 euros ce mardi. Le géant du ferroviaire, qui a signé un contrat de plus de 500 millions d'euros en Arabie saoudite, aurait informé les analystes que les prises de commandes seront fortes au troisième trimestre. Selon les analystes d'Oddo BHF cités par 'Bloomberg', le groupe pourrait avoir enregistré plusieurs commandes représentant plus de 3 milliards d'euros de 'big tickets'. Ils voient des prises de commandes supérieures à 4,5 milliards d'euros au 3ème trimestre et un ratio book-to-bill supérieur à 1, indiquant une forte demande.

Alstom dévoilera ses commandes et son chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 24 janvier.