Alstom a réalisé avec succès une émission d'obligations seniors en deux tranches pour un montant total de 1,2 MdE

(Boursier.com) — Alstom a réalisé avec succès aujourd'hui l'émission en deux tranches d'obligations seniors non garanties pour un montant total de 1,2 milliard d'euros dans d'excellentes conditions financières.

La tranche à 6 ans s'élève à 500 millions d'euros et les obligations porteront un taux d'intérêt fixe de 0,125% payable annuellement.

La tranche à 9 ans s'élève à 700 millions d'euros et les obligations porteront un taux d'intérêt fixe de 0,5% payable annuellement.

Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de 2,4 fois. Le succès de la transaction démontre un fort soutien à la stratégie d'Alstom. Le produit de l'émission des obligations sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société.

Le règlement interviendra le 27 juillet 2021 et à cette date les obligations seront cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Moody's Investors Service (Nordics) AB ("Moody's") a confirmé la notation long terme Baa2 d'Alstom avec une perspective révisée de stable à négative le 12 juillet 2021. Les obligations seront en conséquence notées Baa2.

L'émission obligataire a été conduite par un syndicat bancaire, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe et Société Générale agissant en qualité de coordinateurs globaux ; MUFG Securities (Europe) N.V, Natixis et Unicredit Bank AG agissant en qualité de teneurs de livre actifs ; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, Deutsche Bank Aktiengesellschaft et Commerzbank Aktiengesellschaft agissant en qualité de teneurs de livre passifs sur la tranche à 6 ans. Credit Industriel et Commercial S.A et Intesa Sanpaolo S.P.A. et Banco Santander, S.A. agissant en qualité de teneurs de livre passifs sur la tranche à 9 ans.