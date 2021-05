Alstom a dégagé un peu plus de 300 ME de bénéfices

Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Entre le 1er avril 2020 et le 31 Mars 2021, Alstom a enregistré 9,1 milliards d'euros de commandes, incluant 664 millions d'euros pour les deux mois de contribution de Bombardier Transport, consolidant un carnet de commandes à 74,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a atteint 8,8 milliards d'euros dont 1 125 millions d'euros pour les deux mois de contribution de Bombardier Transport. Le ratio commandes sur chiffre d'affaires est solide, supérieur à 1.

Le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 645 millions d'euros, intégrant par la contribution de Bombardier Transport et l'impact du Covid-19. La marge opérationnelle ajustée a été de 7,3 % au niveau du Groupe et a atteint 8% sur le périmètre historique d'Alstom et 2,7 % sur le périmètre historique de Bombardier Transport.

Le résultat net ajusté des activités poursuivies, part du groupe s'est élevé à 301 millions d'euros, incluant plusieurs éléments exceptionnels en partie liés à l'acquisition de Bombardier Transport.

Au cours de l'exercice fiscal 2020/21, le cash-flow libre s'est élevé à (703) millions d'euros incluant une contribution de (751) millions d'euros de Bombardier Transport et une contribution positive de 48 millions d'euros sur le périmètre historique d'Alstom. La trésorerie nette/(endettement net) à la suite de l'acquisition de Bombardier Transport, était de (899) millions d'euros au 31 mars 2021. Alstom bénéficie d'une position de liquidité à 4,5 milliards d'euros et de capitaux propres solides à 9 117 millions d'euros au 31 mars 2021.

Les résultats de l'exercice 2020/21 sur le périmètre historique d'Alstom sont en lignes avec les objectifs annuels.

Le conseil d'administration, dans sa séance du 10 mai 2021, a décidé de proposer une distribution de dividende d'un montant de 0,25 d'euros par action lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 28 juillet 2021, qui correspond à un ratio de distribution de 31 % du résultat net ajusté.

Alstom fait part de l'enregistrement d'une provision complémentaire de 632 millions d'euros pour les risques sur les contrats de Bombardier Transport en sus des 451 million d'euros déjà enregistrés dans le bilan de clôture de Bombardier Transport en décembre 2020. La feuille de route de sécurisation des projets est en cours de mise en oeuvre.