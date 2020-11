Alstom : 64 trams pour l'autorité de transport public de Cologne

Alstom : 64 trams pour l'autorité de transport public de Cologne









(Boursier.com) — Alstom , l'un des principaux fabricants de technologie ferroviaire en Allemagne, dirige un consortium avec Kiepe Electric, filiale de Knorr-Bremse AG, le leader mondial du marché des systèmes de freinage et autres pour les véhicules ferroviaires et commerciaux, qui construira les nouveaux tramways pour la régie des transports publics de Cologne. Les premiers véhicules de présérie seront livrés à la régie des transports publics de Cologne à partir de fin 2023. Les véhicules de série suivront un an plus tard, à la fin de 2024. Le contrat comprend également quelques options pour un total de 47 unités de véhicules supplémentaires. La commande des nouveaux tramways de type Citadis avec des adaptations spéciales pour le marché allemand s'élève à 363 millions d'euros. La part d'Alstom s'élève à 60 % de la valeur totale du contrat.

"Après le contrat avec VGF à Francfort, cette commande est une nouvelle preuve du succès mondial de notre tramway phare Citadis", a déclaré le Dr Jörg Nikutta, directeur général d'Alstom en Allemagne et en Autriche. Jürgen Wilder, membre du conseil d'administration de Knorr-Bremse AG et responsable de la division des systèmes de véhicules ferroviaires, commente : "C'est la plus grande commande de l'histoire de Kiepe Electric. Nous sommes fiers et en même temps tournés vers l'avenir qu'un concept technique commun des entreprises du groupe Knorr-Bremse ait convaincu lors de l'appel d'offres".

Alstom, en tant que leader du consortium, produira 62 véhicules modernes à plancher bas (trains de 60 mètres de long) et deux véhicules à plancher bas d'une longueur d'environ 30 mètres dans son usine de Barcelone. Les composants électriques des tramways seront fournis par l'usine Kiepe Electric de Düsseldorf et seront également installés dans les tramways de Barcelone. Les bogies des tramways Citadis proviendront de l'usine Alstom du Creusot, en France.

Les tramways Citadis circuleront dans toute l'agglomération de Cologne et contribueront de manière décisive à la mobilité dans le centre-ville. Ils séduisent par leurs grandes fenêtres, leurs LED pour un éclairage doux et agréable, leurs grands sièges individuels et les informations sur les voyages diffusées sur de grands écrans. L'équipement comprend également des innovations telles que des systèmes d'assistance au conducteur, des feux de croisement automatiques et des capteurs de pluie. Les tramways se composent chacun de deux unités de véhicules à plancher bas de 30 mètres et ont donc une longueur totale de 60 mètres, offrant de la place pour 195 passagers. Dix doubles portes de chaque côté assurent un meilleur flux de passagers dans le tramway. Pour le marché allemand en particulier, les tramways recevront six bogies rotatifs pour une flexibilité maximale des véhicules et des caisses en acier.

Grâce à la technologie d'entraînement, de bord et de contrôle ainsi qu'aux convertisseurs de traction de Kiepe Electric, les tramways disposeront d'une technologie électrique fiable et moderne. La technologie de commande la plus récente garantira une circulation sûre, efficace et donc conviviale pour le client. Le concept de véhicule pionnier est hautement disponible, peut être entretenu efficacement et comprend un poste de travail moderne pour le conducteur.