Alstom : +5%

Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Alstom grimpe de 5% à 38,80 euros ce mercredi, tandis que JP Morgan cible désormais un cours de 41 euros sur le dossier, contre 47 euros auparavant. Jefferies avait auparavant débuté le suivi du titre avec un avis à 'conserver' en visant un cours de 45 euros. Le groupe qui a annoncé le mois dernier la signature d'un protocole d'accord avec Bombardier Inc et la Caisse de dépôt et placement du Québec en vue de l'acquisition de Bombardier Transport a bénéficié de l'appui de certains analystes, comme celui de la Deutsche Bank qui a maintenu sa recommandation à 'conserver' en réhaussant son objectif de cours à 48 euros. Kepler Cheuvreux avait auparavant porté sa cible à 54 euros, en conseillant lui aussi de 'conserver' la valeur.

Suite à cette opération, Alstom bénéficiera d'un carnet de commandes d'environ 75 MdsE et d'un chiffre d'affaires d'environ 15,5 MdsE. Le prix pour l'acquisition de 100% des actions de Bombardier Transport sera compris entre 5,8 et 6,2 MdsE, et sera payé pour partie en numéraire et pour partie en actions nouvellement émises par Alstom.

CDPQ s'est engagé à réinvestir environ 2 MdsE dans Alstom, correspondant à 100% du produit net de cession de sa participation dans Bombardier Transport et à réaliser un investissement additionnel à hauteur de 0,7 MdE, soulignant sa forte conviction dans le rationnel stratégique de la transaction et dans le potentiel de création de valeur.

Tour de table

Selon les termes de l'acquisition, CDPQ (actuellement actionnaire de Bombardier Transport à hauteur d'environ 32,5%) va devenir le premier actionnaire d'Alstom avec environ 18% du capital. CDPQ est un investisseur stratégique reconnu, avec une approche de long-terme, et possède un historique d'investissement à succès dans le transport ferroviaire. Soutenant pleinement l'opération et la stratégie, CDPQ s'est engagé à réinvestir dans Alstom pour environ 2 MdsE le produit net de cession de sa participation et à réaliser un investissement additionnel à hauteur de 0,7 MdE.

Bouygues restera un actionnaire important d'Alstom, avec environ 10% du capital. Il a apporté son soutien à l'opération et s'est engagé à voter en faveur de l'ensemble des résolutions relatives à la transaction lors de l'AGE...