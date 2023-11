Alstom : 174 ME de bénéfices semestriels; plan d'actions pour maintenir la notation "Investment Grade"

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Alstom s'élève à 8,4 milliards d'euros au cours du premier semestre de l'exercice fiscal 2023/24, soit une hausse de 4,9 % sur une base publiée et 8,8 % sur une base organique par rapport au semestre clos le 30 septembre 2022. Au cours du premier semestre 2023/24 (du 1er avril au 30 septembre 2023), Alstom a enregistré 8,4 milliards d'euros de commandes. Le carnet de commandes a atteint 90,1 milliards d'euros, offrant une forte visibilité sur les ventes futures. La marge brute sur le carnet de commandes a atteint 17,2 % au 30 septembre 2023, comparé à 16,9 % au 31 mars 2023.

La marge d'exploitation ajustée en pourcentage du chiffre d'affaires a progressé de 4,9 % au cours du premier semestre de l'exercice fiscal 2022/23 à 5,2 % au cours du premier semestre de l'exercice fiscal 2023/24, bénéficiant de synergies pour 30bps, d'une diminution continue des contrats non performants pour 40bps, d'un volume en hausse et d'un mix favorable pour 50bps, et d'une amélioration de l'indexation du carnet de commandes pour 20bps, partiellement compensée par une accélération des dépenses de R&D pour (30)bps et l'impact négatif sur la marge brute relatif aux coûts engagés pour la stabilisation du programme Aventra pour (80)bps.

Le résultat d'exploitation ajusté d'Alstom a atteint 438 millions d'euros, équivalent à une marge d'exploitation ajustée de 5,2 %. Le résultat net ajusté a atteint 174 millions d'euros et le cash-flow libre a été de -1 119 millions d'euros au cours de ce premier semestre.

Le Conseil d'administration proposera lors de l'Assemblée Générale des actionnaires de juillet 2024 qu'aucun dividende ne soit versé au titre de l'exercice fiscal 2023/24.

Les perspectives pour l'exercice fiscal 2023/24 font état d'une croissance organique du chiffre d'affaires "au-delà de 5 %, d'une marge d'exploitation ajustée à environ 6 % et d'un cash-flow libre attendu dans une fourchette de -500 à -750 millions d'euros.

Alstom prend de nouvelles mesures pour réduire son endettement et sécuriser ses objectifs de rentabilité et de génération de cash à moyen terme Renforcer la structure du bilan de l'entreprise afin de maintenir sa notation "Investment Grade".

Le Conseil d'Administration d'Alstom s'engage à maintenir une notation solide et durable de type " Investment Grade ". Il a ainsi décidé de renforcer la structure bilancielle et vise une réduction de sa position de dette nette d'un montant de 2 milliards d'euros d'ici mars 2025.

"Les actionnaires de référence existants soutiennent ce plan et travaillent en étroite collaboration avec la direction afin de l'exécuter dans les meilleurs délais", commente Alstom qui ajoute étudier différents types d'opérations pour accélérer le processus de désendettement de l'entreprise, parmi lesquelles un programme de cession d'actifs, qui a déjà été lancé (générant des produits de cessions de 0,5 à 1 milliard d'euros) ; l'émissions de titres de quasi-capital et assimilés, incluant le refinancement de certains actifs ; une augmentation de capital avec droits de préemption pour les actionnaires.

Au sujet de la liquidité, Alstom a signé le 31 octobre une nouvelle ligne de crédit d'un montant de 2,25 milliards d'euros avec une banque internationale de premier rang, démontrant ainsi une nouvelle fois la flexibilité financière d'Alstom.