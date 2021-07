Alpwise s'adossent à STMicroelectronics

Crédit photo © Denis Balibouse / Reuters

(Boursier.com) — Pionnier de la technologie Bluetooth en France, Alpwise est aujourd'hui un des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition logicielle de piles de protocole Bluetooth répondant au standard Bluetooth Low Energy. Bénéficiant d'un rayonnement international, la société grenobloise collabore avec les principaux acteurs mondiaux du semi-conducteur. En tant que membre associé du Consortium Bluetooth SIG, Alpwise suit de près les évolutions rapides du standard Bluetooth afin de proposer les dernières fonctionnalités disponibles à ses clients.

La société est également concepteur d'objets connectés (IoT) et développe des solutions innovantes pour des systèmes communicants incluant des technologies Bluetooth et radio à faible consommation, des applications embarquées et des capteurs connectés.

Les actionnaires d'Alpwise (Management, Sofimac Innovation, Expansinvest et Crédit-Agricole Sud Rhône-Alpes) ont mandaté les équipes In Extenso Finance & Transmission afin d'adosser la société à un acteur industriel international.

Alpwise rejoint STMicroelectronics qui renforce ainsi son pôle de connectivité associé au STM32. Fabricant indépendant, STMicroelectronics fournit des technologies et composants microélectroniques qui permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l'énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l'Internet des objets (IoT) et de la 5G. STMicroelectronics a réalisé un chiffre d'affaires de 10,22 milliards de dollars en 2020.

Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné la société Alpwise dans son rapprochement avec STMicroelectronics.