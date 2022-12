Alphabet : YouTube s'offre la NFL !

(Boursier.com) — YouTube (Alphabet) s'offre la NFL le dimanche ! Le site web d'hébergement de vidéos a remporté les droits exclusifs du 'NFL Sunday Ticket', a annoncé la Ligue nationale de football américain dans un communiqué. "Nous sommes ravis d'apporter NFL Sunday Ticket à YouTube TV et aux chaînes YouTube Primetime et d'inaugurer une nouvelle ère dans la façon dont les fans à travers les États-Unis regardent et suivent la NFL", a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell.

Sunday Ticket, qui met les matchs 'hors marché' (non diffusés sur les chaînes locales, Amazon et ESPN) à la disposition des fans dans tout le pays, sera vendu sous forme de package complémentaire sur YouTube TV et à la carte sur les chaînes YouTube Primetime à partir de la saison 2023. Les termes du contrat n'ont pas été divulgués mais, selon une information du 'Wall Street Journal', YouTube aurait accepté de débourser 2 milliards de dollars par saison pour acquérir les droits, et ce pour une durée de 7 ans. DirecTV, qui détient les droits du 'Sunday Ticket' depuis sa création en 1994, paye 1,5 milliard de dollars par an depuis 2014.

"Pour la NFL, signer avec YouTube est une 'victoire massive'. La ligue a probablement obtenu un bon prix et a noué une autre relation avec une entreprise technologique aux poches profondes qui pourrait soumissionner sur les futurs droits de diffusion de la NFL", affirme à 'Bloomberg' Daniel Cohen, vice-président exécutif du conseil en droits des médias chez Octagon. En plus de vendre les matchs de la NFL du jeudi soir à Amazon.com, la ligue a conclu un accord avec Apple cet automne pour parrainer son émission de mi-temps du Super Bowl. "Ils ont amené un autre géant de la technologie dans le giron".