Alphabet : Verily supprime 15% de ses effectifs

(Boursier.com) — Verily , l'unité d'Alphabet dédiée aux sciences de la vie, va supprimer 15% de ses effectifs et abandonner certains programmes, indique l'agence Bloomberg. Plus de 200 postes sont concernés par cette réorganisation, a précisé Verily. "Nous apportons des changements qui affinent notre stratégie, hiérarchisent notre portefeuille de produits et simplifient notre modèle opérationnel", a déclaré Stephen Gillett, DG de Verily. L'entité d'Alphabet abandonnera également Verily Value Suite, un logiciel médical, et certains produits à un stade précoce, tels que les micro-aiguilles pour l'administration de médicaments.

Hier, Intrinsic, une entreprise de robotique industrielle également détenue par Alphabet, a déclaré avoir pris la décision difficile de licencier un certain nombre de membres de l'équipe. "Cette décision a été prise à la lumière des changements de priorités et de notre orientation stratégique à plus long terme", a déclaré un porte-parole d'Intrinsic, cité par Bloomberg. La nouvelle des licenciements chez Intrinsic avait déjà été rapportée par le site d'information technologique The Information, selon lequel ils toucheraient 40 employés.