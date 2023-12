Alphabet : une victoire d'Epic contre Google saluée par Elon Musk

(Boursier.com) — Epic Games, l'éditeur de Fortnite, a remporté hier son procès contre Google (Alphabet) aux Etats-Unis. Epic accusait Google de monopole illégal via son magasin d'applications Google Play. Google entend faire appel de cette décision défavorable. Reuters indique que les jurés ont à l'unanimité donné raison à Epic sur tous les points, au terme d'un procès de plus d'un mois. Epic estime que Google a fait en sorte d'écraser la concurrence et d'imposer aux développeurs d'application pour smartphone des coûts très élevés allant jusqu'à 30%. Le tribunal fédéral de San Francisco doit désormais préciser les mesures à adopter pour remédier au problème. Une telle décision contre Google pourrait par la suite donner aux développeurs un contrôle accru sur leurs applications et les recettes générées.

Sur X (ex-Twitter), le fondateur et directeur général d'Epic Games, Tim Sweeney, s'est félicité de la décision de justice. "C'est un exemple de la grandeur du système judiciaire américain. Une entreprise d'un milliard de dollars défie une entreprise de 1000 milliards de dollars pour des pratiques antitrust complexes, et un jury de 9 citoyens entend les témoignages et rend un verdict", résume Sweeney, salué au passage par Elon Musk en personne. Epic précise que le verdict démontre "que les pratiques de Google sur son magasin d'applications sont illégales". Le studio de développement de jeux vidéo affirme que Google abuse de sa position dominante pour tirer des frais exorbitants et étouffer la concurrence. Epic accuse notamment Google de lier illégalement Google Play et son service de facturation... Epic avait déposé il y a trois ans une plainte comparable contre Apple. Un juge avait partiellement donné raison au développeur fin 2021.