Alphabet : une nouvelle action antitrust contre Google

(Boursier.com) — Après la justice américaine et l'autorité de régulation de la concurrence, qui ont porté plainte en octobre dernier, Google (filiale d'Alphabet) est désormais poursuivi par plusieurs Etats américains pour abus de position dominante.

Ces Etats accusent le moteur de recherche du géant d'internet d'abus de position dominante dans les résultats de recherche qui privilégient, selon eux, les offres de Google, au détriment de ses concurrents. Les procureurs généraux du Colorado et du Nebraska ont accepté de déposer des plaintes au nom de plusieurs plateformes numériques, parmi lesquelles Amazon, TripAdvisor ou encore Yelp.

Cette action antitrust devrait être officiellement portée jeudi en justice, selon le site internet 'Politico'. L'action est attendue auprès de la cour fédérale de Washington DC, qui instruit déjà l'action antitrust du Département de Justice lancée en octobre, qui se concentre sur les contrats exclusifs de la compagnie avec des producteurs de smartphones Android, qui font de Google leur moteur de recherche par défaut.

Les "Gafa" de plus en plus surveillés

Cette nouvelle action antitrust contre un géant américain du web intervient moins d'une semaine après une plainte contre Facebook par la Commission fédérale du commerce (FTC) la principale autorité de la concurrence aux Etats-Unis et un regroupement de procureurs généraux de 48 Etats et entités américaines. La FTC estime qu'il faudrait démanteler Facebook via des cessions d'actifs, dont Instagram et WhatsApp.

Mardi, la Commission européenne a dévoilé de son côté sa réforme de l'espace numérique, destinée à "mieux protéger les consommateurs et leurs droits fondamentaux en ligne et à rendre les marchés numériques plus équitables et plus ouverts pour chacun". Le manquement aux nouvelles règles pourraient entraîner des amendes allant de 6 et 10% du chiffre d'affaires pour les géants d'internet, dont Amazon, Apple, Facebook et Google.