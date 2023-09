Alphabet : un accord de principe dans le cadre de l'action en justice relative au Play Store US

(Boursier.com) — Google (Alphabet) a provisoirement réglé hier un recours collectif alléguant que son Play Store américain enfreignait les règles antitrust fédérales en facturant trop cher à ses clients, note l'agence Reuters, évoquant un dossier déposé au tribunal. Les détails du règlement n'ont pas été divulgués, ajoute l'agence. Selon l'action impliquant plus de 30 États américains et représentant 21 millions de consommateurs, les plaignants affirmaient que les consommateurs auraient pu dépenser moins en applications et disposer de plus d'options sans le supposé monopole de Google. Le groupe californien a donc conclu un accord provisoire dans le cadre de ce procès. Les parties, dont les avocats représentant le procureur général de l'Utah - qui dirige le groupe d'États -, les plaignants de l'action collective et Google, ont demandé l'annulation d'un procès prévu le 6 novembre, d'après Reuters, citant les documents déposés. Google avait précédemment nié tout acte répréhensible.

Google fait face à d'autres poursuites similaires, mettant en avant les marges bénéficiaires copieuses générées à partir de son Play Store en s'engageant dans des tactiques supposées illégales visant à préserver les monopoles de vente d'applications Android et de produits intégrés aux applications. Certains plaignants estiment aussi que Google a illégalement exigé que certaines applications utilisent les outils de paiement de l'entreprise et lui donnent jusqu'à 30% des ventes de produits numériques. L'éditeur de jeux vidéo Epic Games, qui s'est aussi plaint, ne fait pas partie de l'accord provisoire selon Reuters.