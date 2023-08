Alphabet trancherait encore dans les coûts

(Boursier.com) — Alphabet reste surveillé à Wall Street ce jour, alors que la division de sciences de santé Verily de la maison-mère de Google envisagerait selon le Wall Street Journal des réductions de coûts supplémentaires, suite à des pertes plus lourdes que prévu cette année. Le WSJ cite une présentation interne du géant technologique californien. Verily Life Sciences, l'unité en question, a affiché des pertes d'exploitation plus importantes que prévu jusqu'en juin, manquant ses projections de 17 millions de dollars. L'an dernier, les pertes d'exploitation de l'entité étaient de 568 millions de dollars pour des revenus de 559 millions... Verily fait partie de l'unité Other Bets d'Alphabet et a déjà licencié des employés et abandonné certains produits cette année. Les activités 'Other Bets' ont accumulé plus de 30 milliards de dollars de pertes depuis qu'Alphabet a commencé à rendre compte séparément de leurs performances, indique Reuters.

Alphabet attend désormais des bénéfices commerciaux concrets et tranche donc dans les dépenses. Le directeur financier de Verily, Utpal Koppikar, aurait précisé aux employés la semaine dernière que l'entreprise fonctionnait en deçà des attentes, mais que Google fournirait un financement supplémentaire si nécessaire. En janvier, Verily a licencié plus de 200 employés, 15% de ses effectifs. Le Barron's confirme également qu'Alphabet poursuit ses actions de réduction des dépenses, l'unité 'Other Bets' abritant aussi le projet de voiture autonome Waymo étant ainsi particulièrement ciblée.

Notons par ailleurs qu'Alphabet développerait via Google un assistant IA offrant des conseils de vie aux utilisateurs, des instructions de planification et de tutorat, selon le New York Times.