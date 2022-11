Alphabet : TCI réclame une réduction des effectifs

(Boursier.com) — Alphabet reste sous surveillance ce mercredi à Wall Street, alors que visiblement inspiré par les cures d'austérité de Meta ou Amazon, l'investisseur activiste TCI a demandé à la maison-mère de Google de réduire à son tour ses effectifs et ses coûts. TCI a déclaré dans une lettre au CEO d'Alphabet, Sundar Pichai, qu'il estimait que la base de coûts de l'entreprise était trop élevée et que la direction devait prendre des mesures agressives. Alphabet aurait ainsi trop d'employés et le coût par employé serait par ailleurs trop élevé, selon l'investisseur. TCI ajoute que le management d'Alphabet devrait divulguer publiquement un objectif de marge d'exploitation, réduire considérablement les pertes des activités 'Other Bets' (autres paris) et renforcer les rachats d'actions.

TCI fait valoir qu'il est un actionnaire important depuis 2017 et qu'il détient actuellement une participation de plus de 6 milliards de dollars au capital. La pression pour la réduction des coûts chez Alphabet intervient alors qu'un certain nombre d'autres grands noms de la technologie ont réagi à la fois à la normalisation économique (embauche excessive pendant la pandémie, déplacement des dépenses des biens vers les services) et aux fameux "vents contraires" macroéconomiques actuels. Amazon a ainsi l'intention de licencier environ 10.000 employés, tandis que Meta a récemment déclaré qu'il prévoyait de réduire ses effectifs d'environ 11.000 postes. Goldman Sachs a déclaré que les licenciements dans le secteur technologique n'étaient pas le signe d'une récession imminente, notant que l'industrie ne représente qu'une petite part de l'emploi global tandis que les offres d'emploi dans le secteur technologique resteraient bien au-dessus de leur niveau d'avant la pandémie...