Alphabet : Sundar Pichai prend la tête de la maison-mère de Google

(Boursier.com) — Sundar Pichai, CEO de Google, prend la direction de la maison-mère du moteur de recherche, Alphabet. Ainsi, les fondateurs du groupe, Larry Page et Sergey Brin, confirment leur prise de recul vis-à-vis des opérations quotidiennes, tout en affirmant leur "attachement profond" à Google et Alphabet pour le long terme.

Page et Brin ont donc décidé d'abandonner leurs rôles respectifs de CEO et président d'Alphabet, mais entendent rester impliqués en tant que cofondateurs, actionnaires et membres du conseil d'administration. Pichai, directeur général de Google, devient immédiatement CEO d'Alphabet, restant par ailleurs à la tête de Google. Pichai demeure également administrateur d'Alphabet.

John Hennessy, président du conseil d'administration d'Alphabet, salue bien évidemment le travail de Page et Brin et se réjouit de leur implication au sein du conseil. Pichai entend quant à lui "continuer de construire sur cette solide fondation"...

"Même si cela a été un immense privilège d'être profondément impliqués dans la gestion quotidienne de l'entreprise si longtemps, nous pensons que le temps est venu d'assumer le rôle de fiers parents", affirment Page et Brin. "Alphabet étant désormais bien installé, et Google et 'Other Bets' opérant de manière efficace en tant qu'entreprises indépendantes, c'est le moment de simplifier notre structure managériale", estiment les deux hommes.

Google, fondé il y a 21 ans comme moteur de recherche, est devenu Alphabet en 2015, cette société faîtière regroupant l'ensemble des activités et projets ("autres paris"), y compris dans la santé ou la voiture autonome.