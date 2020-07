Alphabet souffre au second trimestre

Alphabet souffre au second trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alphabet, la maison-mère de Google, a publié hier soir des résultats financiers contrastés. Alors qu'Amazon, Facebook et Apple ont incontestablement convaincu, le groupe californien de Mountain View affiche pour sa part une performance plus mitigée. D'ailleurs, ses revenus ont reculé pour la première fois en deux décennies d'histoire, avec l'impact de la crise du Covid-19. Ainsi, les revenus publicitaires de la firme de Sundar Pichai ont totalisé 29,9 milliards de dollars sur le second trimestre, en repli de 8% en glissement annuel, au plus bas depuis le troisième trimestre 2018. Ruth Porat, directeur financier du groupe, a tout de même évoqué une reprise des dépenses publicitaires de Google en fin de trimestre, ainsi que de relatives solidités des activités cloud et de YouTube. Les revenus cloud se sont en effet distingués, en vive hausse de 43% à 3 Mds$, alors que YouTube a progressé de 6% à 3,8 Mds$. Les revenus totaux ont toutefois baissé de 2% à 31,6 milliards, hors commissions payées aux partenaires.

Les coûts et dépenses trimestriels ont augmenté de 7% à 31,9 milliards de dollars, face à des recettes totales de 38,3 milliards. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à près de 7 milliards de dollars, 10,13$ par titre, contre 8,3$ de consensus de marché.

Sundar Pichai, le directeur général de l'affaire, explique que le groupe a observé les premiers signes de stabilisation, les utilisateurs ayant renoué avec l'activité commerciale en ligne. Pour le management, il est cependant encore trop tôt pour dire que le groupe est sorti d'affaire.