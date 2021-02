Alphabet : profits record au 4e trimestre, le titre bondit

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alphabet , la maison mère de Google, a largement dépassé les attentes des marchés au quatrième trimestre 2020, affichant un bénéfice record de 15,23 milliards de dollars (22,30$ par action), en hausse de 43% sur un an. Le consensus du cabinet FactSet tablait sur un bénéfice net de 10,92 Mds$ (15,77$ par action).

A Wall Street, l'action Alphabet bondit mercredi de 7,4% dans les cotations électroniques avant l'ouverture en réaction à ces informations. Le titre a gagné 33 % depuis un an.

Porté par la publicité en ligne pendant la saison des fêtes, le groupe a engrangé un chiffre d'affaires de 56,9 Mds$ au 4e trimestre contre 46,9 Mds$ un an plus tôt, et bien supérieur aux 53 Mds$ attendus par les analystes.

Les revenus tirés du moteur de recherche Google ont atteint 31,9 Mds$ en hausse de 17% sur un an. Les revenus publicitaire de YouTube ont flambé de 46% pendant les fêtes de fin d'année pour atteindre 6,9 Mds$, portant les revenus publicitaires du groupe à 46,2 Mds$ (+22% sur un an), représentant plus de 80% du chiffre d'affaires total du géant américain d'internet.

Les revenus publicitaires de Google avaient chuté de 8% au 2e trimestre sous l'effet de la crise du coronavirus, avant de remonter de 10% au 3e trimestre et d'accélérer à +22% au 4e trimestre.

Pertes accrues pour la division cloud malgré la croissance

Les revenus de la division Cloud ( informatique dématérialisée) ont bondi de 47% à 3,83 Mds$, même si cette division reste plus petite que celles des grands rivaux Amazon.com et Microsoft.

Alphabet a en outre indiqué que Google Cloud avait enregistré une perte d'exploitation de 1,24 Md$ au quatrième trimestre et de 5,6 Mds$ en 2020, une perte supérieure de 20% à celle de 2019 (-4,65 Mds$).