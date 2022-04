Alphabet poursuit son expansion internationale en signant un partenariat au Canada avec Jim Pattison Lease

(Boursier.com) — Alphabet International franchit une nouvelle étape dans le développement de sa présence à l'international en s'associant à Jim Pattison Lease, qui opère au Canada depuis 1961 et propose des solutions de mobilité flexibles, innovantes et personnalisées. Les entreprises implantées au Canada bénéficieront ainsi de l'expertise conjointe des deux entités.

Afin de proposer aux entreprises et à leurs salariés le meilleur accompagnement à l'échelle internationale, le spécialiste des solutions de mobilité Alphabet noue régulièrement de nouveaux partenariats avec des acteurs locaux réputés.

Grâce à ce nouveau partenariat avec Jim Pattison Lease, les entreprises qui bénéficient déjà de l'accompagnement d'Alphabet à l'international ont désormais accès, comme dans les autres marchés où Alphabet est présent, à une offre étendue de services et de solutions de mobilité sur le territoire canadien.

Alphabet peut ainsi continuer d'apporter la meilleure qualité de service à ses clients grâce à une parfaite connaissance des spécificités de chacun des pays dans lesquels ils sont présents.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce nouveau partenariat avec Jim Pattison Lease. Notre objectif est de proposer nos solutions de mobilité et notre expertise dans toute l'Europe mais aussi de nous développer dans d'autres parties du Monde", déclare Susanne Loser, responsable des ventes internationales d'Alphabet. Avec Jim Pattison Lease, nous partageons le même engagement et les mêmes valeurs, que sont notamment la recherche de proximité et de satisfaction de nos clients". "Sur le marché canadien, Jim Pattison Lease est le partenaire idéal pour accompagner notre développement et proposer à nos clients d'Amérique du Nord les meilleurs services de mobilité."