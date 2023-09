Alphabet pourrait produire ses propres puces d'IA et abandonner Broadcom

(Boursier.com) — Alphabet , la maison-mère californienne de Google, envisagerait selon 'The Information' d'arrêter de se fournir en puces d'intelligence artificielle auprès de Broadcom à partir de 2027. Google pourrait alors produire en interne ses propres puces IA. Même si cette perspective peut sembler relativement lointaine, la rumeur plombe le titre Broadcom qui chute de 5,4% actuellement avant bourse à Wall Street. The Information croit savoir que les dirigeants de Google auraient fixé plus tôt cette année l'objectif d'abandonner Broadcom en tant que fournisseur dans ce domaine, du fait du prix des puces concernées.