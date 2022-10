Alphabet plonge à Wall Street !

(Boursier.com) — Alphabet décrochait hier soir de 6,6% après bourse à Wall Street, suite à sa publication financière trimestrielle. Il faut dire que la maison-mère de Google a raté le consensus de profits et de revenus sur son troisième trimestre, avec la faiblesse des recettes publicitaires. YouTube subit pour l'occasion sa première baisse des revenus publicitaires... Le groupe dirigé par Sundar Pichai indique par ailleurs qu'il va réduire les embauches. La seule réelle consolation provient des activités 'cloud', qui dépassent quant à elles les attentes. Enfin, notons que Google a accepté des réformes de conformité dans le cadre d'un accord avec le Département américain de Justice.

Alphabet a dévoilé pour le troisième trimestre des revenus totaux de 69,1 milliards de dollars, contre 65,1 milliards un an plus tôt et 70,6 milliards de dollars de consensus. Les recettes publicitaires de YouTube ont décliné à 7,07 milliards, contre 7,2 milliards un an auparavant. Le bénéfice net du groupe a été de 13,91 milliards de dollars et 1,06$ par titre sur ce trimestre clos fin septembre, contre 18,94 milliards de dollars un an plus tôt. Le consensus était de 1,25$ de profit par action sur la période. La marge opérationnelle a reculé à 25%, contre 32% un an avant. Google Cloud résiste en revanche, avec des revenus de 6,9 milliards de dollars, à comparer aux 5 milliards de l'an dernier.

Le géant technologique américain souffre donc du contexte économique et concurrentiel. Il a embauché 12 700 personnes durant le trimestre, mais les embauches du dernier trimestre de l'exercice seront au moins inférieures de moitié.

Ruth Porat, la directrice financière du groupe californien, attribue le ralentissement de croissance des revenus publicitaires à la très forte performance de la période antérieure. Concernant YouTube, elle souligne que certains annonceurs restreignent actuellement leurs dépenses publicitaires. Au total, les revenus publicitaires de Google ont représenté 54,5 milliards de dollars pour le trimestre clos, contre 53,1 milliards un an avant. Ces revenus ratent également le consensus de marché.