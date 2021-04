Alphabet : nouveau trimestre record, le titre grimpe

Alphabet : nouveau trimestre record, le titre grimpe









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alphabet a publié mardi soir après la clôture de Wall Street des profits record pour le premier trimestre, et des ventes supérieures aux attentes, soutenues par de fortes recettes publicitaires pour YouTube et le moteur de recherche Google Search.

A Wall Street, l'action Alphabet bondissait de 4,5% dans les cotations électroniques après la clôture, suite à cette publication, et devrait ouvrir mercredi sur un nouveau record si cette hausse se confirme.

La maison mère de Google a annoncé un bénéfice net de 17,93 milliards de dollars contre 6,84 Mds$ un an plus tôt (+162% !), soit 26,29$ par action, pour un chiffre d'affaires de 55,31 milliards de dollars en hausse de 34% sur un an.

Les analystes interrogés par FactSet prévoyaient un bpa de 15,76$ pour des ventes de 51,5 Mds$. Il s'agit du 3e trimestre consécutif de profits record pour le géant américain d'Internet, qui profite à plein du redémarrage de l'économie américaine et du développement des activités en ligne depuis la crise du Covid-19, qu'elles soient ludiques ou professionnelles. Les ventes ont été tirées par "l'activité élevée des consommateurs en ligne et la croissance générale des revenus générés par les annonceurs" publicitaires, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Autre bonne nouvelle pour le groupe : la marge opérationnelle a bondi à 30% contre 19% pour le 1er trimestre 2020 (marqué par la crise du Covid).

Les revenus publicitaires d'Alphabet ont bondi de 32% pour atteindre 44,68 Mds$, ce qui est supérieur au consensus de 41,65 milliards de dollars. Les revenus de Google Search et de YouTube ont augmenté respectivement de 30% à 31,9 Mds$, et de 49% à 6 Mds$.

L'activité "Cloud" a de son côté bondi de 46%, à 4,05 Mds$, soutenue par le succès des solutions Google Cloud Platform et Workspace, même si dans cette activité, Alphabet reste plus petit que les leaders Amazon et Microsoft.

Le géant du web a par ailleurs annoncé des rachats de ses actions de catégorie C pour un montant supplémentaire de 50 milliards de dollars.