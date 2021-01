Alphabet : même YouTube suspend Trump

(Boursier.com) — Déjà banni de Facebook et Twitter suite aux événements du Capitole, le président américain sortant Donald Trump vient d'être sanctionné par un nouveau réseau social. La filiale d'Alphabet, YouTube, a ainsi annoncé hier mardi la suspension de la chaîne de Trump pour violation des conditions d'utilisation, du fait d'incitations à la violence. YouTube précise que la chaîne Trump n'est donc maintenant plus en mesure de télécharger des vidéos ou de diffuser des contenus en direct, et ce pour une période d'au moins sept jours, durée qui pourra être prolongée.