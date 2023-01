Alphabet licencie 12.000 personnes dans le monde

(Boursier.com) — Alphabet licencie à son tour massivement ! La maison-mère de Google et YouTube prévoit de supprimer 12 000 emplois dans le monde, plus de 6% de ses effectifs totaux. Le directeur général du groupe, Sundar Pichai, a ainsi déclaré qu'il assumait "l'entière responsabilité des décisions qui nous ont conduits jusqu'ici", dans un courriel aux employés également partagé sous forme de blog sur le site Web de l'entreprise ce jour. Ces coupes font suite à un examen rigoureux de tous les domaines de produits et de toutes les fonctions "pour garantir que nos employés et nos rôles sont alignés sur nos plus hautes priorités en tant qu'entreprise", selon les termes de Pichai. Les licenciements auront un impact sur divers segments, rôles et régions.

Après les plans massifs de Meta (Facebook), Microsoft, Salesforce.com, Twitter et Amazon, c'est donc au tour de Google de trancher dans les effectifs. "Ce sont des moments importants pour affiner notre concentration, réorganiser notre base de coûts et orienter nos talents et notre capital vers nos priorités les plus importantes", a ajouté Pichai.

Les géants technologiques américains avaient précédemment dopé leurs embauches durant les deux premières années de la pandémie dans un contexte de forte demande pour les services numériques. Beaucoup ont depuis admis que ces niveaux de recrutement ne correspondaient pas à la réalité économique actuelle, en pleine période de ralentissement.

Alphabet est confronté à une concurrence accrue, avec la montée en puissance de nouveaux acteurs dont notamment le Chinois TikTok et plus récemment un acteur émergent dont tout le monde parle, le robot conversationnel ChatGPT. Pichai, expliquant cette décision douloureuse de trancher dans les effectifs du groupe, évoque "un cycle économique difficile". Rappelons que Google a connu un ralentissement assez sévère dans les activité de recherche, avec des recettes Google Search en faible progression de 4,2% au troisième trimestre à 39,5 milliards de dollars, croissance qui ressortait alors inférieure de moitié au consensus de marché.

Le directeur général d'Alphabet estime que ces actions vont aider la compagnie à se concentrer sur des segments plus prometteurs tels que l'intelligence artificielle, qui représente "une opportunité substantielle". Il n'exclut ainsi pas "de gros paris" dans certains domaines, malgré cette cure d'austérité globale. Le pivot opéré il y a quelques années par Alphabet vers l'IA aurait permis des percées significatives.

La réaction de Wall Street est pour l'heure positive face à ces annonces, puisque le titre Alphabet est attendu en progression de 3,7% en pré-séance sur les 96$. Sur un an, la valorisation boursière du groupe californien s'est effondrée de 30%. Depuis les pics historiques de novembre 2021, le titre a plongé de plus de 37%.