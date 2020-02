Alphabet : Google va encore investir 10 Mds$ aux Etats-Unis en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Google (Alphabet) a annoncé mercredi son intention d'investir plus de 10 milliards de dollars aux Etats-Unis en 2020, notamment dans des bureaux et des centres de données. Le géant américain d'internet avait déjà investi 22 Mds$ en deux ans en 2018 et 2019 dans son pays d'origine.

Google a ainsi été le premier investisseur aux Etats-Unis l'an dernier, a souligné le directeur général du groupe, Sundar Pichai, en citant un rapport du centre de réflexion Progressive Policy Institute.

Dans un texte publié sur le blog officiel de Google, Sundar Pichai a précisé que "ces investissements créeront des milliers d'emplois, notamment des postes au sein de Google, des emplois dans la construction pour les centres de données et les installations d'énergie renouvelable, ainsi que des opportunités pour les entreprises des villes et communautés environnantes".

Présent dans 26 Etats aux Etats-Unis, Google concentrera en 2020 ses efforts sur onze d'entre eux : le Colorado, la Géorgie, le Massachusetts, le Nebraska, New York, l'Oklahoma, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Texas, Washington et la Californie.

La maison mère de Google, Alphabet, a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 162 Mds$ et a dégagé 34 Mds$ de bénéfice net. Le groupe a créé sur cette même période plus de 20.000 postes et employait au 31 décembre dernier 118.899 personnes dans le monde.