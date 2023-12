Alphabet : Google va débourser 700 millions de dollars dans le cadre d'un accord antitrust sur le Play Store

(Boursier.com) — Google (Alphabet) a accepté un accord antitrust passant par le paiement d'un montant de 700 millions de dollars et certaines concessions visant à favoriser une plus grande concurrence sur son Play store, afin de régler les litiges à propos de ce magasin d'applications sur Android aux Etats-Unis. Google va verser 630 millions de dollars correspondant à des compensations pour les consommateurs américains, et 70 millions de dollars aux Etats américains qui avaient porté plainte devant un tribunal fédéral de San Francisco. Le groupe était accusé de surfacturer les consommateurs via des restrictions illicites sur la distribution des applications et d'appliquer des frais excessifs sur les transactions réalisées dans les applications, indique Reuters. L'agence ajoute que l'accord définitif d'un juge est requis pour valider ce règlement à l'amiable. Google n'a pour sa part admis aucune faute.

L'Etat de Utah, principal plaignant, et d'autres, avaient déjà indiqué en septembre qu'un accord avait été trouvé. Les détails étaient restés confidentiels en attendant le procès antitrust contre Google intenté par l'éditeur de jeux vidéo Epic Games, développeur de Fortnite, qui l'a finalement emporté.