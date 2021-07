Alphabet : Google très déçu de la sanction de 500 ME sur les droits voisins

Alphabet : Google très déçu de la sanction de 500 ME sur les droits voisins









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Google (Alphabet) se dit ce jour très déçu de la décision de l'autorité de concurrence, qui vient d'infliger au groupe californien une lourde amende de 500 millions d'euros pour n'avoir pas respecté les injonctions sur la rémunération des droits voisins des éditeurs et agences de presse datant d'avril de l'an dernier. L'autorité de concurrence demande par ailleurs au groupe de Mountain View de présenter une offre de rémunération pour les utilisations actuelles des contenus protégés aux éditeurs et agences. L'autorité menace Google de 900.000 d'astreintes quotidiennes de retard si le groupe ne présente pas d'ici deux mois une telle offre aux éditeurs. Google juge pour sa part que ses efforts pour parvenir à un accord avec les éditeurs et agences de presse ont été ignorés.