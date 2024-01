Alphabet : Google tranche encore dans ses effectifs

(Boursier.com) — Google (Alphabet) supprime des centaines de postes supplémentaires travaillant notamment sur son assistant digital, dans le hardware ou l'ingénierie, indique Bloomberg. Le groupe poursuit donc ses initiatives de réduction des coûts, les employés affectés oeuvrant notamment sur Google Assistant ou au sein de l'équipe hardware dédiée à la réalité augmentée. Des salariés de l'organisation centrale d'ingénierie seraient aussi frappés. "Tout au long du second semestre 2023, certaines de nos équipes ont apporté des changements pour devenir plus efficaces et mieux travailler, et pour aligner leurs ressources sur leurs plus grandes priorités en matière de produits", a précisé Google. "Certaines équipes continuent de procéder à ce type de changements organisationnels, qui incluent certaines suppressions de rôles à l'échelle mondiale", ajoute un porte-parole du groupe cité par Bloomberg.

Rappelons qu'il y a environ un an de cela, la société mère Alphabet avait annoncé son intention de supprimer environ 12.000 emplois, soit plus de 6% de ses effectifs. Depuis, le groupe poursuit donc sa cure d'amincissement.