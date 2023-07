Alphabet : Google superstar du jour à Wall Street

(Boursier.com) — Alphabet a très agréablement surpris hier soir à Wall Street, alors que les marchés n'attendaient il est vrai plus grand chose de la maison-mère de Google. Le titre s'enflammait de près de 7% après bourse sur les 130$. La forte performance du groupe dans la publicité digitale lui a permis de dépasser les attentes pour le deuxième trimestre, avec une croissance des revenus de 7% à 74,6 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 72,8 milliards. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,44$, bien mieux que le consensus qui se situait à 1,32$. Un an plus tôt, ce bpa était de 1,21$. Le directeur général Sundar Pichai a aussi annoncé que Ruth Porat, directrice financière, allait prendre les fonctions de présidente et directrice des investissements d'Alphabet et de Google à partir du 1er septembre, tout en conservant ses fonctions de CFO tandis que la compagnie lui cherche un successeur.

Pour en revenir aux trimestriels, Alphabet a affiché une belle croissance de 9,9% sur le trimestre clos, alors que les revenus publicitaires se sont redressés de 3,3% à 58,1 milliards de dollars. Dans le détail, la recherche et les 'autres revenus' ont progressé de 4,8% à 42,6 milliards de dollars, alors que YouTube s'est amélioré de 4,5% à 7,67 milliards de dollars. Google cloud a aussi battu le consensus avec des ventes de plus de 8 milliards de dollars sur la période close.

Pichai a évoqué hier soir un "levier enthousiasmant" sur les produits du groupe, ainsi qu'un "leadership constant dans l'IA" et que l'excellence de l'ingénierie et de l'innovation, améliorant les services. Le dirigeant indique que 15 produits d'Alphabet servent maintenant un demi-milliard de personnes chacun, six servant plus de deux milliards de personnes. Mais la meilleure surprise hier soir provenait sans doute de Google Cloud, avec une expansion solide de 28% des revenus, qui dépassent un consensus logé à 7,7 milliards de dollars environ. Alphabet est parvenu sur ce segment à maintenir pratiquement son taux de croissance du premier trimestre, là où Microsoft, par exemple, a ralenti avec Azure. Le retour de la croissance des revenus publicitaires constitue l'autre élément majeur sur cette période d'avril à juin. En effet, les revenus publicitaires avaient reculé légèrement à 54,5 milliards de dollars au premier trimestre, après un déclin de près de 4% sur le trimestre antérieur. Ces deux trimestres consécutifs de régression dans la "pub" constituaient une première depuis l'introduction du groupe à Wall Street en 2004...

Le groupe californien de Mountain View a donc rassuré amplement hier soir, mais la suite de l'histoire dépendra de sa compétitivité sur le segment désormais incontournable de l'intelligence artificielle.