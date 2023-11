Alphabet : Google reporte le lancement de son concurrent de ChatGPT

(Boursier.com) — Google (Alphabet) a reporté au premier trimestre 2024 le lancement de Gemini AI, concurrent d'OpenAI, selon 'The Information'. Les efforts de Google pour rattraper le créateur de ChatGPT, OpenAI, s'avèrent ainsi plus difficiles que prévu. Plus tôt cette année, les représentants de Google avaient déclaré à certains clients et partenaires commerciaux du cloud qu'ils auraient accès à la nouvelle IA conversationnelle de l'entreprise, un grand modèle de langage connu sous le nom de Gemini, d'ici novembre. Mais selon The Information, Google leur aurait récemment dit de ne pas s'y attendre avant le premier trimestre de l'année prochaine. Le site d'information cite deux personnes directement informées du sujet. "Ce retard arrive à un mauvais moment pour Google, dont la croissance des ventes cloud a ralenti tandis que celle de son plus grand rival, Microsoft, s'est accélérée", relève encore The Information.