Alphabet : Google reporte le lancement de Gemini

(Boursier.com) — Google (Alphabet) aurait reporté le lancement de Gemini, selon 'The Information'. Des personnes ayant connaissance de la question ont déclaré à The Information que le DG du groupe, Sundar Pichai, avait reporté ainsi les événements publics non encore annoncés, concernant le système d'IA, prévus pour la semaine prochaine. En effet, Gemini ne serait pas fiable sur certaines requêtes non fournies en anglais. Les sources ont indiqué à The Information que le lancement serait désormais prévu pour janvier. The Information avait déjà rapporté le 16 novembre que la sortie du grand modèle de langage avait été retardée au premier trimestre.