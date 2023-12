Alphabet : Google règle un litige à plusieurs milliards de dollars

(Boursier.com) — Google (Alphabet) a réglé un litige évalué à 5 milliards de dollars concernant la protection de la vie privée des consommateurs, indique Reuters. Le géant californien de l'Internet était accusé de suivre secrètement l'utilisation du Web par des millions de personnes qui pensaient naviguer en privé, ajoute l'agence. La juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers à Oakland, Californie, a suspendu jeudi un procès prévu le 5 février dans le cadre du recours collectif proposé, après que les avocats de Google et des consommateurs ont déclaré qu'ils étaient parvenus à un règlement préliminaire. Reuters ajoute que ce procès visait à obtenir 5 milliards de dollars ou plus. Les conditions du règlement n'ont pas été divulguées. Les avocats ont déclaré qu'ils avaient accepté une feuille de conditions contraignantes par le biais de la médiation et qu'ils prévoyaient de présenter un règlement formel pour approbation du tribunal d'ici le 24 février. Les plaignants estimaient que les analyses, cookies et applications de Google permettaient à l'unité Alphabet de suivre leur activité même lorsqu'ils définissaient le navigateur Chrome de Google en mode 'Incognito' et les autres navigateurs en mode privé.

Les poursuites déposées en 2020 couvraient des millions d'utilisateurs de Google depuis le 1er juin 2016 et demandaient au moins 5.000$ de dommages et intérêts par utilisateur pour violations des lois fédérales sur les écoutes et des lois californiennes sur la confidentialité, rappelle encore Reuters.