Alphabet : Google mise gros en Inde

Alphabet : Google mise gros en Inde









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Google et son PDG ne comptent pas oublier l'Inde. Le géant américain va investir près de 10 milliards de dollars dans le sous-continent au cours des cinq à sept prochaines années afin d'aider à accélérer l'adoption des technologies numériques dans le pays. Sundar Pichai, qui est né en Inde et qui est aujourd'hui directeur général de la société-mère Alphabet, a fait cette annonce par vidéoconférence lors de l'événement annuel "Google for India". "C'est le reflet de notre confiance dans l'avenir de l'Inde et de son économie numérique", a souligné le dirigeant. Les 10 Mds$ seront investis via des partenariats, des opérations, des infrastructures, l'écosystème numérique et des prises de participation.

L'Inde est un des derniers grands marchés étrangers sous-exploités par les géants de la tech américaine, y compris par Google, même si ses divers services tels que Search, YouTube et Android enregistrent une forte croissance dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants. Plus de 500 millions de personnes en Inde sont aujourd'hui connectées à internet et plus de 450 millions de smartphones y sont actifs.

"Il reste encore du travail à faire pour rendre Internet abordable et utile à un milliard d'Indiens... qu'il s'agisse d'améliorer la saisie vocale et l'informatique pour toutes les langues de l'Inde, ou d'inspirer et de soutenir toute une nouvelle génération d'entrepreneurs", a déclaré M.Pichai.

Today at #GoogleForIndia we announced a new $10B digitization fund to help accelerate India's digital economy. We're proud to support PM @narendramodi's vision for Digital India - many thanks to Minister @rsprasad & Minister @DrRPNishank for joining us. https://t.co/H0EUFYSD1q

— Sundar Pichai (@sundarpichai), via Twitter