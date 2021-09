Alphabet : Google menacé d'un nouveau procès antitrust

(Boursier.com) — Le DoJ (Département américain de Justice) pourrait lancer un deuxième procès pour monopole visant le Californien Google (Alphabet), concernant ses pratiques en matière de publicité numérique. Le procès pourrait être intenté d'ici à la fin de l'année, indique Bloomberg, citant une personne proche du dossier. Sous l'ère Trump, le DoJ et une dizaine d'États américains avaient déjà intenté une action contre Google pour 'monopole illégal' sur les activités de recherche online et publicité. Une quarantaine d'États US avaient ensuite poursuivi le géant de Mountain View en décembre pour position dominante.