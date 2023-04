Alphabet : Google court après ChatGPT

(Boursier.com) — Google (Alphabet) lutte pour créer un tout nouveau moteur de recherche alimenté par l'IA, indique le New York Times. Le NYT cite des documents internes, qui montrent que Google met également à niveau son moteur de recherche existant avec des fonctionnalités d'IA, ce qui offrirait aux utilisateurs une expérience plus personnalisée que ce qui est actuellement proposé dans le but d'anticiper leurs besoins, avec des plans pour proposer initialement les fonctionnalités à un maximum d'un million de personnes exclusivement aux États-Unis avant d'augmenter l'offre à 30 millions de personnes d'ici la fin de l'année.

Le journal rapporte que Google a appris en mars que Samsung envisageait de remplacer Google par Microsoft Bing comme moteur de recherche par défaut sur ses appareils au beau milieu des récentes avancées de Bing en matière de technologie d'intelligence artificielle, ce qui a fait paniquer l'entreprise, selon des messages internes, étant donné qu'un chiffre d'affaires annuel d'environ 3 milliards de dollars est en jeu... Microsoft s'est affirmé ces derniers mois sur le marché prometteur de l'intelligence artificielle, avec l'aide du robot conversationnel ChatGPT d'OpenAI, dans lequel le géant software a massivement investi.