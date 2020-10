Alphabet explose le consensus grâce à la pub, le titre prend 8%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alphabet , la maison-mère de Google, a publié jeudi soir des comptes très supérieurs aux attentes, grâce à un retour de la croissance de la publicité en ligne au 3e trimestre. Le titre Alphabet a salué ces comptes en bondissant de 8% dans les cotations post-séance à Wall Street.

Le bénéfice net du troisième trimestre du géant américain d'internet a bondi de 59% sur un an, pour s'établir à 11,25 milliards de dollars (16,40$ par action), contre 7,06 Mds$ (10,12$ par action) au 3e trimestre 2019. Les analystes tablaient sur un bénéfice par action de "seulement" 11,30$.

Les revenus publicitaires de Youtube dépassent les 5 Mds$

Les ventes trimestrielles du groupe ont totalisé 46,2 Mds$ (+14% sur un an), un chiffre très supérieur aux 42,9 Mds$ attendus par le consensus. Plombé par la crise du coronavirus, Alphabet avait subi au deuxième trimestre sa première baisse de revenus trimestriels depuis son introduction en Bourse en 2004, ce qui avait pesé sur son cours de Bourse.

Comme pour d'autres groupes internet, dont Snap et Pinterest, les ventes d'Alphabet ont été soutenues par une solide reprise de la publicité en ligne, d'une part sur le moteur de recherche Google et sur Youtube, a indiqué la directrice financière du groupe, Ruth Porat, citée par le communiqué d'Alphabet. Les ventes de l'activité Cloud (Google Cloud and Play) ont aussi soutenu la croissance.,

Les revenus publicitaires de Google ont ainsi bondi de 10% à 37,1 Mds$, contre 33,8 Mds$ un an plus tôt, renouant avec la croissance, après avoir reculé pendant les deux trimestres précédents, sous l'effet de la crise du coronavirus.

Les revenus publicitaires de YouTube ont grimpé de 32% pour dépasser les 5 Mds$ (5,04 Mds$) contre 3,8 Mds$ un an plus tôt, et ceux du "cloud" ont atteint 3,44 Mds$ contre 2,38 Mds$ en 2019 (+44%).