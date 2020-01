Alphabet entre dans le club des 1.000 Mds$ de capitalisation !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le cours d'Alphabet a progressé jeudi de 0,76% à 1.450,16$ en clôture à Wall Street, une progression qui a permis au géant américain d'internet de franchir pour la première fois le seuil des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

La maison mère de Google rejoint ainsi dans ce club très fermé Apple (+1,25% et 1.380 Mds$ de capitalisation) et Microsoft (+1,8%, à 1.270 Mds$). Amazon a lui aussi franchi le seuil brièvement des 1.000 Mds$ en 2018 et 2019, avant de corriger (931 Mds$ jeudi soir)

La première capitalisation boursière mondiale reste cependant Saudi Aramco, le mastodonte pétrolier saoudien, qui s'est introduit en décembre à la Bourse de Riyad et capitalise actuellement environ 1.800 Mds$.

Cependant, le flottant d'Aramco (les titres disponibles sur le marché) n'est que de 1,5%, alors que 86% des actions d'Apple sont échangeables à Wall Street, un critère de liquidité jugé très important pour les investisseurs.