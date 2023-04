Alphabet : énorme plan de rachat d'actions, T1 meilleur que prévu

(Boursier.com) — A l'image de Microsoft, Alphabet a nettement dépassé les attentes des analystes au premier trimestre à la faveur du rebond de ses revenus publicitaires et d'une demande toujours solide pour ses services d'informatique dématérialisée. Alphabet a ainsi fait état d'un chiffre d'affaires de 69,79 milliards de dollars sur les trois premiers mois de 2023, là où le consensus était positionné à 68,95 Mds$. Son bénéfice net a atteint 15,05 milliards de dollars, soit 1,17$ par action, contre 16,44 Mds$ et 1,08$ par titre un an plus tôt. Le marché tablait sur un bpa de 1,08$.

Les ventes publicitaires ont atteint 54,55 milliards de dollars, contre 54,66 Mds$ sur la même période l'an dernier. S'il s'agit d'un troisième déclin en rythme annuel depuis qu'Alphabet est entré en Bourse, en 2004, il intervient après une chute de 3,6% au dernier trimestre 2022. Les revenus publicitaires de YouTube se sont eux élevés à 6,69 milliards de dollars, légèrement plus élevés que prévu, après plusieurs trimestres difficiles. Sur fond de ralentissement économique, les annonceurs sont revenus vers des plateformes phare, comme YouTube et d'autres produits de Google, plutôt que de recourir à des modèles novateurs.

L'unité Google Cloud d'Alphabet, beaucoup plus petite que les offres concurrentes de Microsoft et Amazon.com, a également réalisé un bénéfice pour la première fois (191 M$), tandis que les revenus de cette division ont augmenté de 28%, le plus rapide de tous les principaux segments d'activité de l'entreprise.

Le géant américain a entrepris un contrôle resserré de ses coûts, par crainte d'une récession, et a décidé en janvier de supprimer quelque 12.000 emplois. Il a aussi déployé des efforts accrus en matière d'intelligence artificielle (IA) avec l'objectif de rattraper son retard sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft, et sur ChatGPT, produit d'OpenAI. Nous restons déterminés à assurer une croissance à long terme et à créer la capacité d'investir dans nos domaines de croissance les plus attrayants en réorganisant notre base de coûts", a déclaré à 'Bloomberg' la directrice financière Ruth Porat. "Nous avons constaté des vents contraires continus dans ce que nous continuons de décrire comme un environnement macroéconomique toujours difficile".

Confiant malgré tout sur l'avenir, la direction a dévoilé un nouveau plan massif de rachat de titres de 70 milliards de dollars.