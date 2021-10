Alphabet en très forte croissance, mais YouTube et le cloud déçoivent

(Boursier.com) — Alphabet , la maison-mère de Google et YouTube, a aisément dépassé le consensus de profit au troisième trimestre fiscal. Sur la période, le groupe californien a affiché des revenus en très forte augmentation de 41% à 65,1 milliards de dollars, rythme dépassant les attentes. Cette performance reflète surtout des dépenses publicitaires robustes, alors que les résultats de YouTube et du cloud déçoivent quelque peu et pourraient peser sur les cours ce mercredi.

Les revenus du troisième trimestre, hors paiements aux partenaires de distribution, ont totalisé 53,6 milliards de dollars, alors que le consensus était de 52,6 milliards. Le revenus publicitaires de YouTube et les ventes de Google Cloud ont néanmoins raté le consensus. Le groupe dirigé par Sundar Pichai a annoncé pour le troisième trimestre un bénéfice de 27,99$ par titre, contre 23,5$ de consensus. Les revenus publicitaires de YouTube semblent toutefois avoir été légèrement impactés par les changements opérés par Apple en matière de vie privée, et s'affichent à 7,2 milliards de dollars, contre 7,5 milliards de consensus. Les revenus de la division cloud ont atteint 4,99 milliards de dollars, certes en très forte croissance, mais inférieurs au consensus qui se situait à 5,04 milliards de dollars. Pichai affirme toutefois sa confiance dans le potentiel du segment cloud. Enfin, notons que les ventes de l'app store de Google devraient souffrir quelque peu de la réduction de la commission du groupe sous la pression des régulateurs.

Point positif, les activités liées à la recherche sur Internet ont généré tout de même, au troisième trimestre fiscal, des revenus de 37,9 milliards de dollars à comparer à un consensus de 36,7 milliards. Dans l'électronique de consommation, le groupe a lancé sa ligne de smartphones Pixel 6, mais devra faire avec les difficultés actuelles de supply chain.