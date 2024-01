Alphabet dévisse à Wall Street

(Boursier.com) — Alphabet chutait de 6% après bourse à Wall Street hier soir, malgré des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux anticipations de marché. Sur le trimestre clos, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,64$, contre 1,60$ de consensus et 1,05$ un an avant. Les revenus hors TAC ont totalisé quant à eux 72,3 milliards de dollars (+15%), battant le consensus de 2%, alors qu'ils se situaient à 63,1 milliards de dollars un an auparavant. Le bénéfice net trimestriel du groupe californien a été de 20,7 milliards de dollars, en croissance de 52% en glissement annuel, malgré une charge de 1,2 milliard correspondant à plus de 1.000 suppressions de postes. Néanmoins, les réductions de coûts ne semblent pas assez rapides au goût des investisseurs, et les recettes publicitaires sont jugées un peu courtes à 65,5 milliards de dollars (+11%). Les revenus des activités principales de recherche, à 48 milliards de dollars, ont été quasiment conformes aux attentes. Les revenus consolidés totaux ont été de 86,3 milliards de dollars, en augmentation de 13%.

Sundar Pichai, le directeur général du groupe, investit massivement dans l'intelligence artificielle. Concernant l'unité cloud, Alphabet a généré sur le trimestre clos un profit opérationnel de 864 millions de dollars, largement supérieur aux anticipations. Il s'agit de la première année pleine de rentabilité pour cette activité du groupe. Bloomberg note par ailleurs que les dépenses de capitaux ont augmenté de près de 3 milliards de dollars sur le trimestre clos, en comparaison de la période antérieure, avec les investissements IA. YouTube a pour sa part généré un peu plus de revenus qu'attendu à 9,2 milliards de dollars sur le trimestre.