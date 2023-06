Alphabet : des emplois supprimés chez Waze

(Boursier.com) — Alphabet va supprimer des emplois dans son service de cartographie Waze alors que Google fusionne le système publicitaire de l'application avec la technologie Google Ads. "Afin de créer une expérience à long terme meilleure et plus transparente pour les annonceurs Waze, nous avons commencé la transition du système publicitaire existant de Waze vers la technologie Google Ads. Dans le cadre de cette mise à jour, nous avons réduit les rôles axés sur la monétisation Waze Ads", a indiqué Google, qui a acquis Waze pour environ 1,3 milliard de dollars en 2013. Google avait annoncé en décembre qu'il fusionnerait les équipes Waze et Google Maps pour consolider les processus, et intégrerait l'unité à sa division Google Geo, son portefeuille de produits de cartographie comprenant Google Maps, Google Earth et Street View. Le nombre de licenciements n'a pas été précisé.

Google réduit ses coûts dans un contexte de ralentissement de la demande pour la publicité numérique, qui alimente les revenus de l'entreprise. En janvier, Alphabet a annoncé qu'il supprimerait environ 12.000 emplois, soit plus de 6% de ses effectifs mondiaux.