Alphabet décroche à Wall Street, après des résultats décevants

(Boursier.com) — Alphabet abandonnait près de 5% après bourse à Wall Street hier soir, après que le géant de la technologie eut légèrement raté le consensus de revenus et bénéfices trimestriels. La société mère de Google a annoncé un chiffre d'affaires total de 76,05 milliards de dollars au quatrième trimestre fiscal, contre 75,3 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice s'est élevé à 13,6 milliards de dollars, ou 1,05$ par action, contre 20,6 milliards de dollars, ou 1,53 $ par action, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires d'Alphabet hors coûts d'acquisition de trafic (TAC) a représenté 63,12 milliards de dollars, contre 61,9 milliards de dollars il y a un an. "Nous sommes sur un chemin important pour repenser notre structure de coûts de manière durable et pour construire des entreprises financièrement durables, dynamiques et en croissance à travers Alphabet", a déclaré le directeur général Sundar Pichai, alors qu'Alphabet vient d'annoncer 12 000 licenciements.

Le management a aussi précisé qu'un recul des dépenses des annonceurs dans un contexte économique plus difficile ainsi que des vents contraires liés aux taux de change avaient eu un impact sur les ventes.

Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à un chiffre d'affaires trimestriel total de 76,2 milliards de dollars et un bénéfice de 1,18$ par action. Les revenus hors TAC étaient estimés à 63,2 milliards de dollars.

Les ventes publicitaires totales de Google ont chuté à 59 milliards de dollars contre 61,2 milliards de dollars il y a un an, tandis que le consensus était de 60,4 milliards de dollars. Google Cloud a généré 7,3 milliards de dollars, contre 5,5 milliards de dollars l'an dernier. Les ventes d'annonces YouTube ont chuté à 7,96 milliards de dollars contre 8,63 milliards de dollars il y a un an.