Alphabet : déception sur les revenus, le titre perd 3%

(Boursier.com) — Alphabet a publié lundi soir après la clôture de Wall Street un bénéfice net nettement supérieur aux attentes des analystes au 4e trimestre 2019, mais a déçu les marchés avec des revenus légèrement en-deçà du consensus. L'action de la maison mère de Google cédait 3,2% mardi en séance à la Bourse de New York suite à cette publication.

Le bénéfice net trimestriel d'Alphabet a pourtant nettement dépassé les attentes, atteignant 10,67 milliards de dollars, contre 8,76 Mds$ attendus et 8,9 Mds$ sur la même période de 2018. Le bénéfice par action s'est établi à 15,35$ contre 12,57$ de consensus et après 12,77$ un an plus tôt.

Les revenus ont bondi de 17% pour atteindre 46,08 Mds$, mais le marché tablait sur des ventes de 46,9 Mds$, après les 39,3 Mds$ dégagés un an plus tôt. Il s'agit de la plus faible croissance du chiffre d'affaires du groupe pour un quatrième trimestre depuis 2015.

Pour ses premiers comptes publiés sous la houlette de Sundar Pichai, Alphabet a dévoilé pour la première fois les revenus du "cloud" et de sa filiale de vidéo YouTube. Cette dernière a dégagé un chiffre d'affaires de 4,7 Mds$ sur le 4e trimestre et de 15,15 Mds$ sur l'ensemble de 2019, en hausse de 36% par rapport à 2018 et presque le double de 2017. Les ventes de la division "cloud computing" ont atteint 2,6 Mds$ sur le 4e trimestre, et 8,9 Mds$ sur l'année, en hausse de 53% sur un an et plus que doublée par rapport à 2017, a précisé Alphabet.