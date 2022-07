Alphabet bondit après les trimestriels

(Boursier.com) — Alphabet , la maison-mère de Google, progressait de 5% après bourse à Wall Street hier soir, malgré un deuxième recul consécutif de ses résultats. Le Californien de Mountain View a raté le consensus de bénéfices, mais dépassé les attentes en matière de revenus publicitaires. La croissance globale des revenus est ressortie au plus bas en deux ans. Ainsi, les revenus ont progressé de 13% seulement à 69,7 milliards de dollars sur ce trimestre de juin, contre près de 71 milliards de dollars de consensus. Cela marque aussi le quatrième trimestre consécutif de ralentissement de croissance pour le groupe de Sundar Pichai. La marge opérationnelle a elle décliné à 28%. Le bénéfice net a régressé à 16 milliards de dollars, contre 18,5 milliards un an plus tôt et 17,4 milliards de consensus. Le bénéfice par action s'est établi à 1,21$, contre 1,27$ de consensus.

Ruth Porat, la directrice financière du groupe, a toutefois qualifié la performance de solide, évoquant en particulier une croissance à devises constantes de 16%. Elle juge que l'apparente faiblesse pourrait s'expliquer par la comparaison avec une base très favorable de l'an dernier dans un contexte de flambée de la demande stimulée par la pandémie. Il est vrai que sur la période comparable, l'an dernier, les revenus s'étaient envolés de 62%. Porat juge que cette base de comparaison très forte devrait encore affecter les taux de croissance en glissement annuel des revenus publicitaires sur le reste de l'année. Dans les détails de l'activité du trimestre clos, YouTube a raté de peu les attentes avec un chiffre d'affaires de 7,3 milliards, la division cloud a progressé de 36% à 6,3 milliards (mais demeure déficitaire de 858 M$), et Google Search a grimpé de 13% à 40,7 milliards.