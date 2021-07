Alphabet annonce des résultats record. Bientôt dans le club des 2.000 milliards de dollars ?

(Boursier.com) — Alphabet , maison-mère de Google, grimpe de 3% après bourse à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle, sa capitalisation boursière se rapprochant donc un peu plus de 2.000 milliards de dollars. Pour son second trimestre, le groupe californien a affiché des revenus record de 61,9 milliards de dollars en augmentation de 62%, à rapprocher d'un consensus voisin de 56 milliards. Le bénéfice GAAP par action a été de 27,26$ contre 19,3$ de consensus. Les recettes publicitaires ont explosé de 69% en glissement annuel à 50,4 milliards. Sundar Pichai, l'heureux directeur général du groupe, explique que durant le trimestre, un flux croissant d'activité en ligne dans de nombreuses régions du monde a été observé. "Nous sommes fiers que nos services aient aidé autant de consommateurs et d'entreprises", lancé le dirigeant, selon lequel les investissements dans l'IA et Google Cloud ont permis d'améliorer significativement l'expérience digitale.

Les revenus trimestriels considérés hors paiements aux partenaires de distribution ont été de 51 milliards de dollars, contre un consensus de 46 milliards. Les revenus des publicités digitales, qui avaient ralenti l'an dernier en plein coeur de la pandémie, ont donc rebondi de belle manière, portant les résultats du groupe de Mountain View. Les excellents résultats publiés plus tôt ce mois par Twitter ou Snap avaient donné déjà une petite idée de cette tendance... Ruth Porat, directrice financière d'Alphabet, estime que ces résultats reflètent l'activité online élevée et la solidité des dépenses publicitaires. La recherche sur Internet et les activités liées ont généré 35,8 milliards de dollars sur le trimestre, contre 32,2 milliards de consensus. Les revenus publicitaires de YouTube ont été de 7 milliards, en croissance de 84%, contre 6,3 milliards de consensus. Google Cloud a généré 4,63 milliards de dollars, contre 4,3 milliards de consensus.