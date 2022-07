Alpha MOS vise une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — La conjoncture mondiale difficile du 1er semestre 2022 (confinements successifs en Chine, inflation aux Etats-Unis...) a entraîné des retards de commande dans les premiers mois de l'année. Le niveau de chiffre d'affaires du semestre en est impacté, et devrait s'établir à environ 2,2 ME, en légère baisse par rapport au semestre précédent.

La prise de commande totale d'Alpha MOS sur cette même période a augmenté de 6% par rapport au 2e semestre de l'année dernière.

Une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires 2022 reste donc un objectif atteignable dans la mesure où la Chine continue à revenir à son niveau de croissance historique, et compte tenu du lancement probable avant la fin de l'année d'au moins un nouveau produit lié aux quatre projets de développement actuellement en cours de finalisation (boissons gazeuses, spiritueux, produits laitiers et huile d'olive).

"Nous vivons actuellement une profonde reconfiguration de la chaine de valeur mondiale qui, si elle génère des turbulences à court terme, crée également de nouvelles opportunités. C'est l'occasion pour Alpha MOS de s'insérer comme un maillon innovant dans la chaine de production des produits de grande consommation et en particulier dans l'agro-alimentaire. En effet, les changements de fournisseurs et les tensions des chaines d'approvisionnement renforcent la nécessité de valider les nouveaux produits, tâche rendue plus difficile par le manque de goûteurs humains. Alors que notre activité Food & Beverage est désormais bien positionnée pour croître avec un modèle d'affaire reconfiguré et plus efficient, nous accélérons le développement d'applications innovantes" déclare Pierre Sbabo, Directeur Général de la société.