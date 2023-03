Alpha MOS : un analyste a eu le nez creux

(Boursier.com) — Alpha Mos recule de 0,5% à 2 euros ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires annuel 2022 du groupe est ressorti à 5,8 millions d'euros, en hausse de 4% par rapport au chiffre 2021 publié, et de 61% par rapport à 2020, avec une forte accélération de la croissance au 2e semestre 2022.

Au cours de l'exercice 2022, les ventes d'instruments ont représenté 74% du revenu total et les ventes de services 26%. Le nez électronique Héraclès représente la majorité (72%) des ventes d'instruments.

2023, accélération de la croissance

Pour son activité Foodtech, Alpha MOS veut maintenir sa dynamique de croissance : poursuivre sa stratégie de déploiement des instruments dans les sites de production des grands industriels de l'agro-alimentaire ; soutenir une croissance rapide et rentable par le développement du modèle de vente de services récurrents ; lancer des offres de hardware et services spécifiques sur des segments de marchés à haute valeur ajoutée ; maintenir un taux de croissance à deux chiffres et un taux de satisfaction clients très élevé...

Travail de développement

Du côté Medtech, Alpha MOS souhaite intensifier le travail de développement de l'algorithme grâce aux conclusions de la campagne de tests cliniques et continuer à rechercher activement des investisseurs spécialisés qui pourront soutenir le développement de la société.

"Après un S1 difficile impacté par les confinements successifs en Chine et le gel des projets d'investissement des client aux États-Unis, Alpha MOS a réussi à récupérer un niveau d'activité élevé au S2 avec une croissance du chiffre d'affaires de +30% a/a" commente Stifel... L'année 2022 s'est terminée en hausse de 4% à 5,8 ME de chiffre d'affaires, tirée par l'Asie (+42%) qui s'est bien redressée au S2 et EMEA (+36%). Les Etats Unis (-13%) et le Japon (-39%) pèsent en revanche sur la dynamique. Verdict : "Acheter en visant un cours de 2,70 euros".